Зеленский пригласил Байдена в Украину

В МИД рассказали, в каких мероприятиях может принять участие президент США.

Владимир Зеленский пригласил в Украину главу США Джо Байдена. Он может посетить Киев, принять участие в праздновании 30-летия Независимости и в саммите “Крымской платформы“. Об этом сообщили в МИД, передает “Радио Свобода“.

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В ведомстве отметили, что визиты глав государств находятся на повестке дня украино-американских отношений.

Процесс организации визита Байдена в Украину требует осуществления ряда мер по его содержательному наполнению. Речь идет о достижении предметных договоренностей в политической, военной, торговой, инвестиционной сферах и сфере безопасности, говорится в сообщении.

“Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям“, — добавили в МИД.

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Ранее сообщалось, что по словам Владимира Зеленского, украинская сторона чувствует поддержку со стороны США.