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Зеленский пригласил Байдена в Украину

Комментариев: 2
В МИД рассказали, в каких мероприятиях может принять участие президент США.
Зеленский пригласил Байдена в Украину
Зеленский пригласил Байдена в Украину
EPA/UPG

Владимир Зеленский пригласил в Украину главу США Джо Байдена. Он может посетить Киев, принять участие в праздновании 30-летия Независимости и в саммите “Крымской платформы“. Об этом сообщили в МИД, передает “Радио Свобода“.

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В ведомстве отметили, что визиты глав государств находятся на повестке дня украино-американских отношений.

Процесс организации визита Байдена в Украину требует осуществления ряда мер по его содержательному наполнению. Речь идет о достижении предметных договоренностей в политической, военной, торговой, инвестиционной сферах и сфере безопасности, говорится в сообщении.

“Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям“, — добавили в МИД.

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Ранее сообщалось, что по словам Владимира Зеленского, украинская сторона чувствует поддержку со стороны США.

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Теги: Джо Байден, США, президент, визит, Украина, Независимость, Крымская платформа
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Комментариев (2)
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jdferrcxer    03.03.2021, 16:53
Оценка:  -20
jdferrcxer
Клоун,тебе разве не сказали что дешёвых шлюх всегда вызывают"на дом"?Так что когда дедушка Джо захочет расслабиться,он тебе просто прикажет явиться к нему.Ты готовься пока и не теряй надежд. :-)
nwt1    03.03.2021, 16:38
Оценка:  -19
nwt1
Зеля, пистуй сам в кощеево царство, он тут нах никому не нужен.
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