За "произвол" в Крыму: Зеленский предложил ЕС ввести новые санкции

Президент ожидает от Шарля Мишеля личного участия в "Крымской платформе".

Владимир Зеленский предложил Евросоюзу ввести новые санкции за “произвол“ и нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму. Это могло бы стать европейским вкладом в работу саммита “Крымская платформа“. Об этом президент рассказал на брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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По словам Зеленского, недавно ЕС одобрил новый режим санкций, который вводится за нарушения прав человека. Президент отметил, что крымский вопрос должен находится на международной повестке дня.

Примечательно, что впервые новый санкционный механизм был применен в отношении РФ из-за дела Алексея Навального.

“В связи с этим я предложил ввести такие же санкции к тем, кто чинят произвол на оккупированном полуострове“, — сказал Зеленский.

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Новые санкции могли бы стать вкладом ЕС в работу саммита “Крымская платформа“. Его целью является создание механизма, направленного на деоккупацию территорий, а также защиту прав человека в Крыму, добавил глава государства. Он ожидает, что президент Евросовета Шарль Мишель примет личное участие в саммите.

Ранее Зеленский рассказал, что не верит в возможность улучшения отношений ЕС с РФ, пока Украине не вернут Донбасс с Крымом.