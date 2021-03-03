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В России на пять лет посадили крымского активиста Приходько

Комментариев: 2
Мужчину обвинили в подготовке терактов с целью вхождения Крыма в состав Украины.
Олег Приходько
Олег Приходько
graty.me

В Ростове-на-Дону российский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Как сообщает издание “Ґрати“, украинца обвинили в подготовке терактов.

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Житель поселка Орехово Сакского района Крыма Олег Приходько известен своей проукраинской позицией. Его задержали в октябре 2019 года после обыска у него дома и в гараже, где обнаружили взрывчатку. Крымчанина обвинили в подготовке теракта.

По версии оккупантов, Приходько планировал взорвать здание оккупационной администрации города Саки, чтобы тем самым принудить власти Крыма “к вхождению полуострова в состав Украины“. Позднее его обвинили в подготовке еще одного теракта — поджога здания Генерального консульства России во Львове “в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины“.

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Приходько вину отрицает и утверждает, что найденную при обыске взрывчатку ему подбросили. Он уверен, что оккупанты преследуют его за публичную проукраинскую позицию.

В суде против Приходько выступили только засекреченные свидетели, утверждавшие, что о террористических планах крымчанина слышали от него самого и когда он обсуждал их с кем-то по телефону. Свидетели, выступавшие открыто, высказывались в защиту Приходько.

Как пишет издание, улики, представленные в деле Приходько, вызывают сомнения в их достоверности и носят признаки фальсификации.

Напомним, в Крыму избили жену и дочь украинского активиста. Неизвестные жестоко избили двух женщин возле их дома за поддержку Олега Приходько, утверждают в ВО Свобода.

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Теги: Крым, политзаключенные, Россия
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Комментариев (2)
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jdferrcxer    03.03.2021, 17:40
Оценка:  -20
jdferrcxer
Это только в нашем недогосударстве он активист.В нормальных же странах он преступник.За это и осуждён.Пусть посидит,отдохнёт,подумает.Если,ко нечно,есть чем думать.Что не есть фактом. :-)
nwt1    03.03.2021, 16:34
Оценка:  -17
nwt1
В РФ террористом садят а не героизируют в отличии от украины.
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