Адвокаты Стерненко подозревают полицию в подделке подписи

Подозрение вызвала подпись потерпевшего на протоколе проведения следственного эксперимента.

Адвокаты активиста Сергея Стерненко заявляют о служебном подлоге документов по делу сотрудниками полиции, так как в протоколе проведения следственного эксперимента с участием потерпевшего Сергея Щербича стоит не его подпись. Об этом в Facebook сообщила юридическая компания “Миллер“.

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Защитники обратились в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В дальнейшем они инициируют изъятие части документов из материалов судебного дела и направления их на почерковедческую экспертизу.

Если экспертиза подтвердит, что подпись подделали, то ответственные за это должностные лица должны будут понести наказание. Суд должен будет признать такое доказательство недопустимым.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Его приговорили к 7 годам лишения свободы и конфискации половины имущества. Защита готовится в установленные законом сроки подать апелляционную жалобу.

Ранее адвокат Маси Найем заявил, что Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным.