Словакия извинилась перед Украиной за шутку об РФ и Закарпатье

Словацкий МИД принес извинения из-за недипломатического высказывания их премьера.

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за фразу о Закарпатье и вакцине из РФ, которая накануне прозвучала из уст их премьера Игоря Матовича.

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Об этом Корчок написал на своей странице в Facebook.

По словам словацкого министра, он общался с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Как уточнил Корчок, он сказал коллеге, что сожалеет о неуместных заявлениях премьер-министра.

Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили и пришли к тому, что нужно развивать отношения двух стран, - отметил глава МИД Словакии.

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Известно, что в эфире радио премьер Словакии Игорь Матович заявил, что якобы пообещал России Закарпатскую Украину в обмен на ее вакцину Спутник V. После этого Матович намекнул, что это была шутка. МИД Украины, в свою очередь, подчеркнул, что эта шутка прозвучала особенно оскорбительно в условиях российской агрессии против Украины.

Дмитрий Кулеба выразил сожаление по поводу того, что из-за таких некорректных высказываний портятся дружеские отношения между странами. При этом украинский министр, тоже в шутку, порекомендовал Матовичу меняться с Россией на регионы своего государства.

Komunikoval som dnes s mojim ukrajinským partnerom, ministrom zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Ospravedlnil som sa mu za... Опубликовано Ivan Korčok Среда, 3 марта 2021 г.

Напомним, ранее мы также писали, что Словакия разрешила использовать российскую вакцину.

