В Запорожье дебошир в магазине бросался на охрану и угрожал все взорвать

Мужчина не рассчитался за товар и сбежал, вскоре его задержали.

В Запорожье на ул. Автозаводской в супермаркете дебоширил местный житель.

Читай также: В Одессе мужчина выпал с 23 этажа и выжил

Об этом сообщила патрульная полиция Запорожской области.

Как стало известно, 39-летний мужчина напал на охранников. Также он грозился подорвать магазин и бросил там неизвестный предмет. После всего, не рассчитавшись, посетитель сбежал с продукцией, которую набрал в супермаркете.

Читай также: Журналист отсудил у государства 600 тысяч за год в СИЗО

Охранная компания позже заметила похожего по описанию гражданина на ул. Новокузнецкой. Сообщила в полицию. Прибыв на место, патрульные нашли полуголого дебошира в подъезде. У него был при себе пакет с украденными товарами из супермаркета - колбасами, алкоголем, фруктами и соком.

В ситуации разбирается следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело по факту разбоя, мужчина был задержан.

Мужчину задержали в подъезде facebook.com/zaporizhiapolice/

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье из окна высотки выбросилась женщина, а потом ее мать.

