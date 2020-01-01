Житель Одесчины осужден за изнасилование пастуха

Преступнику назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы.

В Одесской области суд приговорил 23-летнего молодого человека к 12 годам тюрьмы, за изнасилование ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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Само преступление состоялось в августе 2020 года в одном из районов области. Указанный гражданин, который к тому моменту уже попадал в поле зрения правоохранителей, на пастбище напал на 12-летнего мальчика и, применяя физическую силу, изнасиловал его.

О преступлении полицейских проинформировала мать потерпевшего. Злоумышленника удалось разыскать в течение нескольких часов. Было открыто уголовное дело по ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины, назначены экспертизы.

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На основе собранных доказательств дело было направлено в суд. Изучив представленные материалы судья признал доказанной вину обвиняемого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Напомним, во Львове судят проповедника-педофила. Известно минимум о шести жертвах и 150 эпизодах. Первые изнасилования датированы еще 2005 годом.