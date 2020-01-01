Названа причина массовой гибели птиц в "Аскании-Новой"

Найдены следы яда бродифакум.

Краснокнижные птицы в заповеднике “Аскания-Нова“, которые массово погибли 23 февраля, отравились ядом бродифакум. Об этом сообщила пресс-служба “Госпотребслужбы“.

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Следы бродифакума в образцах паталого-анатомического материала, отобранного у погибшей птицы, нашли специалисты Научного Центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя.

Кроме того, бродифакум также нашли в образцах зерна, взятых на полях недалеко от заповедника.

Бродифакум используют для борьбы со всеми видами грызунов. Его концентрация в образцах была значительной для разных видов птиц, что может указывать на возможность их смертельного отравления.

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Что же касается гибели 218 серых журавлей в заповеднике “Аскания-Нова“, то исследование этого случая еще продолжается.

Ранее стало известно, что массовая гибель лебедей в природном парке в Херсонской области произошла из-за птичьего гриппа, который сейчас активно распространяется с перелетными птицами.