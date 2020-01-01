Руководителей Дунайского пароходства подозревают в госизмене

Чиновники пытались украсть имущества на 2 миллиарда и нанести урон обороноспособности страны.

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Руководители “Украинского Дунайского пароходства “ пытались незаконно передать иностранной фирме имущество предприятия на 2 млрд гривен. Реализацию преступной схемы блокировала СБУ, о чем в пятницу, 5 марта, сообщил пресс-центр ведомства.

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“Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО “Украинское Дунайское пароходство“ со стороны топменеджмента компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на более 2 млрд грн“, - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, схему пытались реализовать под видом реорганизации пароходства. Злоумышленники намеревались снять с баланса общества 455 единиц флота, включая баржи, морские и речные суда. Их должны были передать иностранной коммерческой структуре.

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Кроме того, организаторы планировали вложить деньги дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал зарубежной фирмы.

“Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному министерству документацию о нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом“, - отметили в СБУ.

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В спецслужбе подчеркивают, что действия злоумышленников, помимо экономического ущерба, могли нанести вред обороноспособности государства.

В рамках расследования проведен ряд обысков. Следствие ведется по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, руководство национального перевозчика ЧАО “Украинское Дунайское пароходство“ подозревают в растратах имущества в особо крупных размерах. Сотрудники СБУ задержали в аэропорту главу пароходства Алексея Хомякова и его заместителя Андрея Кравцова.