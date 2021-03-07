Постоянно носят гробы: в Евпатории жители покидают дома

Во дворе многоэтажного дома построили храм, в котором каждый день отпевают усопших. Местным жителям советуют терпеть, потому что все законно.

В Евпатории жители одного из многоквартирных домов вынуждены переезжать из-за того, что рядом с ними построили церковь. Люди не выдерживают соседства с храмом из-за того, что под их окнами практически ежедневно проводится обряд отпевания умерших, пишет Telegram-канал Mash.

"Три года назад под окнами дома 77 по улице 9-го Мая началась стройка. Жителей успокоили: делаем небольшую часовенку для духовного блага. Но стройка идет до сих пор, хотя храм уже добротный, богатый и занял почти всю площадь. И все бы хорошо, но там регулярно кого-то отпевают, по ком-то плачут и постоянно носят гробы", - говорится в сообщении.

Жители дома такого соседства не выдерживают и начинают съезжать со своих квартир.

Отмечается, что "мрачные картины" в своем дворе тяжело видеть пенсионерам. Молодые люди также не в восторге от этого.

"Жильцы стучались в администрацию и РПЦ, но там говорят - все законно, терпите", - пожаловались крымчане.

А тем временем крымчанину Олегу Приходько оккупанты дали тюремный срок за то, что он якобы хотел поджечь российской генконсульство во Львове. Мужчина утверждает, что его преследуют за публичную проукраинскую позицию.

Добавим, Украина вводит санкции против австрийской компании из-за строительство театра в Севастополе.

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