Ночью в Одессе произошла стрельба, трое пострадавших

Полиция открыла уголовное дело.

Сегодня ночью, 7 марта, в Одессе на Екатерининской улице между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, после чего началась стрельба. В результате инцидента получили ранения три человека, проинформировала пресс-служба полиции Одесской области.

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По предварительной информации, между двумя компаниями молодых людей началась драка. Один из её участников, мужчина 1989 года рождения, начал стрелять из травматического оружия. Три человека получили непроникающие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство с применением оружия). Сейчас участники инцидента дают пояснения в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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Ранее стало известно, что в Днепре в одном из кафе произошла стрельба. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставили 15 человек, открыто уголовное производство.