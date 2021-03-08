В Украине проходят женские марши

В Киеве и других городах проходит Марш к Международному дню защиты прав женщин.

Сразу в нескольких городах Украины проходят акции, которые хотят привлечь внимание к ухудшению ситуации с правами женщин во время пандемии из-за COVID-19.

В Киеве Марш начался в 13:00 с Михайловской площади.

Как отметили организаторы марша, пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, изменила привычный ритм функционирования общества, обострила социальные проблемы и привела к появлению новых вызовов, сообщает Суспільне.

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Больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах: “Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все продолжает расти. Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять досмотровый труд, объем которого только увеличился, и сочетать ее с работой? “ - говорится в заявлении организаторов.

Среди нынешних требований акции:

Увеличение социальной помощи матерям, воспитывающим детей, и увеличение дополнительной поддержки детей с инвалидностью

Открытие государственных Шелтер в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию

Создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения коронавируса

Обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактических услуг

Прекращение урезание социальных гарантий для тех, кто потеряли работу

Справедливого расследования случаев насилия со стороны ультраправых организаций

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Также среди требований - ратификация Стамбульской конвенции - Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями

Это международное соглашение Совета Европы, целью которой является нулевая толерантность к домашнему насилию, ведь конвенция признает насилие в отношении женщин одной из форм нарушения прав человека и одним из видов дискриминации. Украина подписала документ в 2011 году и даже участвовала в его создании. Однако до сих пор не ратифицировала, а следовательно, не воплотила его в жизнь. Стамбульская конвенция ратифицирована в 34 странах мира.

Возле марша замечены также представители националистических организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поздравил женщин с победой над неравенством.