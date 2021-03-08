Зеленский поздравил женщин с победой над неравенством

Президент Украины опубликовал поздравление на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский поздравил всех женщин Украины с 8 марта, назвав этот день особым праздником победы женщин над неравенством и несправедливостью, над дикими временами, когда права женщин были ограничены, а также над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол".

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"Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Есть одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше", - написал Зеленский.

"Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности", - добавил президент.

Также он пожелал женщинам мечтать, создавать, вдохновлять и вдохновляться, достигать цели, менять мир и оставаться при этом такими же прекрасными.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом запустили воздушные змеи в виде тюльпанов.