Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Шевченко

Президентская чета почтила память выдающегося украинца.

Владимир Зеленский и его супруга Елена 9 марта почтили память Тараса Шевченко.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сегодня исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника. В честь памятной даты президент и первая леди принесли цветы к памятнику Кобзаря в Киеве.

Владимир Зеленский отметил, что творчество Шевченко и его жизненная позиция во все времена объединяли украинцев, призывая их бороться за свободу и справедливость.

Его “Заповіт“, пройдя через века, остается актуальным и в наши дни, - подчеркнул гарант.

Памятник Кобзарю в Киеве president.gov.ua

Напомним, ранее мы также писали, что Зеленский поздравил женщин с победой над неравенством.

