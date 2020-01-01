Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Шевченко
Президентская чета почтила память выдающегося украинца.
Владимир Зеленский и его супруга Елена 9 марта почтили память Тараса Шевченко.
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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Сегодня исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника. В честь памятной даты президент и первая леди принесли цветы к памятнику Кобзаря в Киеве.
Владимир Зеленский отметил, что творчество Шевченко и его жизненная позиция во все времена объединяли украинцев, призывая их бороться за свободу и справедливость.
Его “Заповіт“, пройдя через века, остается актуальным и в наши дни, - подчеркнул гарант.
Напомним, ранее мы также писали, что Зеленский поздравил женщин с победой над неравенством.