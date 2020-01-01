Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна

Он ожидает в марте-апреле "достаточно тяжёлый период" по заболеваемости.

В Украине вновь усилят карантин, если в “красную“ зону попадут 13 и более областей. Об этом рассказал “Стране“ министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, решение о новом локдауне будет принято и в том случае, если по всей стране будет превышен уровень госпитализации, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду и динамика госпитализаций за семь дней.

В случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматически попадает в “красную“ карантинную зону.

Министр отметил, что в марте и апреле будет “достаточно тяжёлый период“ по заболеваемости коронавирусом. Но он надеется, что при соблюдении защитных мер этого не случится.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал увеличить темпы вакцинации от коронавируса и предложил привлечь для этого мобильные бригады разных ведомств. МВД уже подготовило 50 мобильных бригад.