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В Ивано-Франковске создают новый COVID-госпиталь

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Мэр города заявил, что ежедневное число госпитализированных более чем в два раза превышает число выписывающихся.
В Ивано-Франковске появится еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом
В Ивано-Франковске появится еще один госпиталь для пациентов с коронавирусом
facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Ивано-Франковске развернут еще один временный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. Его создадут на базе городской поликлиники №2. Об этом вечером в среду, 10 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Это непопулярные шаги, но необходимые. Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием", - сказал Марцинкив.

Он добавил, что сейчас ежедневно новых пациентов поступает существенно больше, чем выписывается.

"Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день", - написал мэр города.

Он отметил, что на подготовку нового госпиталя потребуется до двух суток.

Сегодня сообщалось, что в мобильный госпиталь на Прикарпатье доставили первого пациента.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске все COVID-больницы переполнены, люди лежат в коридорах. На койки, которые предназначались для пациентов с другими болезнями, положили пациентов с COVID.

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Теги: Ивано-Франковск, Прикарпатье, Коронавирус, госпиталь, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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