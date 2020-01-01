В НАН спрогнозировали третью волну COVID

В ближайшие месяцы суточный прирост заразившихся в Украине может достичь отметки в 40 тысяч, а число смертей - в тысячу.

Через месяц ежедневно от коронавируса может умирать по тысяче украинцев

Новая волна коронавируса, которая началась в Украине, будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой. Об этом заявил врач и ученый, сотрудник Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий, сообщается в среду, 10 марта на сайте учреждения.

Так, по прогнозу Галицкого, весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик может прийтись на начало апреля. При этом ежедневное количество новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тысяч, а число смертей - в тысячу.

"Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, на этот момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие", - отметил Галицкий.

Он выступил за введение в Украине строгих противоэпидемических мер - вплоть до строгого карантина и остановки работы общественного транспорта.

Также Галицкий советует гражданам не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания, избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. По возможности вакцинироваться.

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации.

100 тысяч в день: в НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине

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