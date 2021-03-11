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СБУ проводит обыски в крупной сети АЗС по делу о контрабанде

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СМИ связывают эту сеть с нардепом Виктором Медведчуком.
СБУ проводит обыски в крупной сети АЗС по делу о контрабанде
© gp.gov.ua
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СБУ проводит обыски в крупной сети АЗС по делу о контрабанде
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СБУ разоблачила масштабную схему “теневой“ реализации некачественных нефтепродуктов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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По данным спецслужбы, схема позволяла ее организаторам уклоняться от уплаты налогов в госбюджет. Общая сумма убытков для государства составила около 240 млн грн.  

В настоящее время проводятся более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

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Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, некачественные нефтепродукты ввозились на территорию Украины, в том числе с территории РФ, с использованием морских судов. Ввоз осуществлялся вне таможенного контроля и с сокрытием реальных объемов. Хатем нефтепродукты реализовывались через обширную сеть АЗС на территории Украины.

По данным издания “Украинская правда“, речь идет о сети заправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Подробности об этом деле правоохранители обещают сообщить позднее.

Напомним, коммерсанты пытались незаконно присвоить месторождение лития в Украине. Стратегическую руду пытались получить через суд, не имея при том законных оснований.

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Теги: СБУ, обыски, Медведчук, контрабанда
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