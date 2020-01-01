Авария судна в Черном море: названа причина

Судно потерпело крушение из-за сильного шторма. Спасательную операцию начал румынский фрегат с вертолетом на борту.

На место крушения сухогруза Волго Балт 179 в Черном море с украинским экипажем перебросили румынский фрегат Regina Maria, который теперь будет участвовать в операциях по поиску и спасению пропавшего без вести украинца. Такое решение принял начальник штаба Военно-морских сил Румынии контр-адмирал Михай Панайт в четверг, 11 марта.

По информации Министерства национальной обороны Румынии, на фрегате находится вертолет Puma Naval, оснащенный специальным аварийно-спасательным оборудованием (электрическая лебедка, носилки и спасательная корзина, система плавучести, прожектор, лодка, спасательные жилеты с комплектом выживания, аварийный маяк), а также группа водолазов, готовых к спасательной операции.

Причиной крушения сухогруза стала непогода, заявил временный поверенный в делах Украины в Румынии Паун Роговей в комментарии телеканалу Украина 24.

"Поисковая операция продолжается. Авария случилась где-то между 4 и 6 часами. Действительно, причиной стал сильный шторм. Судно было под флагом Коморских островов. На борту было 13 граждан Украины - членов экипажа", - сказал он.

Сегодня стало известно, что в Черном море затонуло судно с украинским экипажем, два человека погибли. Позже были названы имена погибших. Жертвами крушения сухогруза стали капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко, еще одного человека ищут.

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