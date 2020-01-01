Суд оставил без изменения меру пресечения экс-менеджеру "ПриватБанка"

Апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Яценко.

Сегодня, 12 марта, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы о признании незаконным задержание и отмене меры пресечения первому заместителю председателя правления “ПриватБанка“. Об этом в Facebook сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года осталось без изменений. По нему подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,210 млн гривен.

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Бывшего заместителя главы правления “ПриватБанка“ Владимира Яценко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В этом преступлении также подозревают еще двух бывших руководителей этого банка.

Ранее стало известно, что 25 февраля Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн гривен.