“Слуга” Арахамия рассказал, сколько стоил его отпуск на Мальдивах

Также депутат уточнил, по какому поводу он ездил за границу.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, как он отдохнул на Мальдивах.

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Подробности нардеп сообщил Телеграм-каналу Политика страны.

Нардеп уточнил, что отмечал на Мальдивах день рождения дочери, которой исполнилось 5 лет. По словам политика, он ехал туда двое суток и полтора дня добирался обратно. Еще полтора дня у него оставалось на то, чтобы провести время на курорте с дочкой.

Депутат отметил, что деньги, которые он потратил на эту поездку, небольшие и даже не подлежат декларированию.

Точно не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать. И еще где-то 80 долларов с человека в сутки, чтобы прожить, - рассказал Арахамия.

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