Известно, сколько украинцы смогут отдохнуть в мае-2021

В этом году на май выпадает 13 выходных, включая 3 дополнительных.

Сколько будет выходных в мае 2021 года: названы даты depositphotos.com

В 2021 году работающие украинцы в мае будут отдыхать 13 дней.

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Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, 1 мая, когда отмечается день всех трудящихся, выпадает на субботу. В связи с этим выходной, по инициативе правительства, перенесут на понедельник, 3 мая.

А 2 мая православные украинцы будут праздновать Пасху. Так как 2 мая – воскресенье, во вторник тоже сделают дополнительный выходной. Таким образом, свободными окажутся 4 дня подряд - 1,2,3 и 4 мая.

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День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая – также воскресенье. Поэтому за него дадут официальный отгул 10 мая, в понедельник. А 8 мая, суббота – и так выходной, так что можно отдохнуть 3 дня подряд.

Также на май выпадает еще 6 календарных выходных - 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая.

Отметим, что в этом году в Украине уже почти решились не переводить часы на летнее время. Сейчас соответствующий законопроект согласован в первом чтении и находится на рассмотрении.

Напомним, ранее мы также писали, почему хотят отменить летнее время.

