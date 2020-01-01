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Экс-замминистра Демченко не занимался "харьковскими соглашениями" – МИД

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Руслан Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением Кабмина.
Руслан Демченко начал заниматься отношениями Украины и России с 27 апреля 2010 года, указали в МИД
Руслан Демченко начал заниматься отношениями Украины и России с 27 апреля 2010 года, указали в МИД
Вікіпедія

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко не принимал участия в подготовке Харьковских соглашений. Он получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Россией через шесть дней после подписания этого документа. Об этом в субботу, 13 марта сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД.

"Руслан Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением КМУ №227-р. В то же время, согласно приказу МИД №82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля – то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины", – говорится в комметарии.

Напомним, 12 марта СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям по статье госизмена. Оно расследуется в отношении должностных лиц органов государственной власти.

А 11 марта на заседании СНБО рассматривали Стратегию деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма. В этом контексте СБУ поручили изучить обстоятельства голосования 236 депутатами Верховной Рады 27 апреля 2010 Харьковских соглашений о возможной госизмене. Именно эти действия, считают в СНБО, создали почву для захвата полуострова.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД Украины, МИД, назначение, Харьковские соглашения
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Источник: korrespondent.net

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