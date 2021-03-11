Известно, кого СБУ проверит из-за Харьковских соглашений

За скандальные соглашения голосовали 236 нардепов.

Под проверку СБУ в связи с голосованием за ратификацию так называемых “Харьковских соглашений“ подпадают 236 тогдашних народных депутатов. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады, где опубликован поименный список депутатов, участвовавших в голосовании за данное решение 27 апреля 2010 года.

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Напомним, весной 2010 года тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение о продлении сроков аренды россиянами военной-морской базы в Севастополе, где базируется Черноморский флот РФ. Договор предусматривал продлить договор, истекавший в 2017 году, до 2042 года в обмен на скидку за газ, цену на который россияне незадолго до этого дважды подняли.

Подписанное президентами соглашение вступило в силу после ратификации Верховной Радой, за что проголосовали 236 тогдашних нардепов. Тогда свои голоса за ратификацию отдали 160 депутатов “Партия регионов“, 9 депутатов “Блока Юлии Тимошенко“, 7 из “Нашей Украины – Народной Самообороны“, 27 из “Коммунистической партии“, 20 из “Блока Литвина“ и 13 внефракционных нардепов.

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Среди наиболее известных подписантов – бизнесмен Ринат Ахметов, экс-глава ЦИК Сергей Кивалов, нынешний судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый, экс-глава Министерства иностранных дел Леонид Кожара, бизнесмен Виталий Хомутынник, экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-премьер-министр Анатолий Кинах, экс-мэр Киева Александр Омельченко, глава Компартии Украины Петр Симоненко, действующий глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, тогдашний глава Верховной Рады Владимир Литвин.

Полный список голосовавших доступен на сайте Верховной Рады.

Напомним, сегодня на заседании СНБО принято решение проверить всех депутатов, которые в 2010 году голосовали за скандальные Харьковские соглашения, которые сегодня правоохранители квалифицируют как государственную измену.