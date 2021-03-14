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Рада может отменить перевод часов уже на следующей неделе

Комментариев: 2
Такой прогноз сделали в Слуге народа.
Перевод времени могут отменить
Перевод времени могут отменить
freepik.com

Верховная Рада уже 19 марта может принять во втором чтении законопроект по отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине. Об этом заявила зампредседателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

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"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине прокомментировали идею местного времени в регионах.

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Теги: Рада, перевод времени, законопроект
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Комментариев (2)
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СветБобра    14.03.2021, 14:34
Оценка:  +1
СветБобра
Летнее время позволяло экономить стране 300 000 000 долларов в год. Неужели бюджет трещит от лишних денег ?
GOOD_666    14.03.2021, 14:17
Оценка:  -24
GOOD_666
Умалишённые !!
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