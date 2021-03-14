Рада может отменить перевод часов уже на следующей неделе

Такой прогноз сделали в Слуге народа.

Верховная Рада уже 19 марта может принять во втором чтении законопроект по отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине. Об этом заявила зампредседателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

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"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине прокомментировали идею местного времени в регионах.