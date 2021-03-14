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В Крыму практически высохло озеро возле Судака

Комментариев: 2
Озеро Бугаз на грани исчезновения.
Озеро Бугаз практически исчезло
Озеро Бугаз практически исчезло
krymr.com

Озеро Бугаз в окрестностях Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения, об этом сообщил Крым.Реалии крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, который посетил Бугаз 13 марта.

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть.

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“Право на благоприятную окружающую среду - одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма“, - рассказал правозащитник.

Слово “бугаз“ с тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, и его также пополняют запасы дождевых и талых вод. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

В Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города. Как следствие - их жители имеют проблемы с доступом к качественной пресной воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму арестовали людей, принесших цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

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Теги: Крым, озеро
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Комментариев (2)
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СветБобра    14.03.2021, 16:11
Оценка:  +3
СветБобра
Как офигительно безводие в Крыму
Засохли все ручьи, озера ,реки
Фонтаны сдохли и в трубе гуляет ветер
Как офигительно безводие в Крыму
БРОКЕР_666    14.03.2021, 16:01
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
хреново было в УКРАИНЕ? - вода - на шару, э/э почти на халяву, офигенные дотации с Киева, свой верховный совет с комуняками и рыгоАналами и никаких "Бандеровцев"... а щас? - "полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами"
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