В Крыму практически высохло озеро возле Судака

Озеро Бугаз на грани исчезновения.

Озеро Бугаз в окрестностях Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения, об этом сообщил Крым.Реалии крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, который посетил Бугаз 13 марта.

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть.

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“Право на благоприятную окружающую среду - одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма“, - рассказал правозащитник.

Слово “бугаз“ с тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, и его также пополняют запасы дождевых и талых вод. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

В Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города. Как следствие - их жители имеют проблемы с доступом к качественной пресной воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму арестовали людей, принесших цветы к памятнику Тарасу Шевченко.