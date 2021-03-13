В Крыму арестовали людей, принесших цветы к памятнику Тарасу Шевченко

Также в домах активистов провели обыски.

В аннексированному Крыму были задержаны два человека, возлагавшие цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщает Крым.Реалии.

Уточняется, что инцидент произошел 9 марта, в день рождения Кобзаря. В Симферополе на Ангарском перевале сотрудники российской ФСБ в масках схватили женщину и мужчину, которые пришли почтить память известного украинца. После этого люди пропали, позже стало известно, что они были задержаны.

Арестована, в частности, оказалась жительница Алушты Елизавета Павленко. Женщину сначала отвезли домой, где больше 8 часов обыскивали ее жилье. В результате были изъяты личные вещи и техника. Позже появилась информация, что утром 12 марта активистка находилась дома.

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Там же в тот же день силовики арестовали выходца из Кривого Рога Владислава Есипенко. Они увезли мужчину в неизвестном направлении. К 13 марта выяснилось, что он в изоляторе временного содержания.

Официальная причина ареста Есипенко - незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия. Активист будет оставаться в заключении до 11 мая, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД назвали “три кита“ для возвращения Крыма.

