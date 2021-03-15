На Херсонщине задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Полицейские его спасли и арестовали.

В Херсонской области правоохранители взяли под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней Марии Борисовой. Об этом вечером в воскресенье, 14 марта, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

По его словам, злоумышленник, как и его жертва, житель села Счастливое Алешковского района.

"Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой (сарай, в котором обнаружили тело девочки - ред.) проверяли не один раз", - написал Клименко.

Когда полицейские пришли в дом подозреваемого, чтобы его задержать, увидели 52-летнего мужчину с порезанными венами. Злоумышленника спасли и взяли под стражу, информировал глава Нацполиции.

Напомним, школьница Мария Борисова исчезла 7 марта. К поискам девочки были привлечены правоохранители, в том числе кинологи, и волонтеры.

Тело Маши без признаков жизни обнаружили через четыре дня в сарае на территории села. На нем выявили следы изнасилования и удушения.

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