В Одессу из Хорватии пришла старинная яхта
В Одессе на швартовку встала старинная двухмачтовая яхта. Раритетному судну уже более ста лет, пишет одесское издание “Думская“.
Читай также: У берегов Румынии затонул корабль с украинцами – СМИ
Яхта “Joseph Conrad“ пришвартовалась у причала местного яхт-клуба в воскресенье днем. В экипаже – пять человек, которые привели судно в Одессу из Хорватии.
Согласно правилам карантина, экипажу придется дождаться результатов ПЦР-тестов на COVID-19 прежде, чем им разрешат сойти на берег.
Отмечается, что яхта построена в 1916 году в Германии. Сегодня порт приписки судна — порт Фонвьей на Лазурном побережье Франции. В Украину корабль пришел для проведения восстановительного ремонта.
Читай также: Владелец танкера Delfi выплатит компенсацию
Примечательно, что яхта названа в честь уроженца Украины, писателя Джозефа Конрада (Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924 г.)
Судно используется в туристических целях – ее сдают отдыхающим для морских и океанских путешествий в компаниях до 8 человек.
Напомним, в одесский порт зашли корабли НАТО. Группа состоит из испанского, турецкого и румынского судна.