В Одессу из Хорватии пришла старинная яхта

Двухмачтовое судно было построено более ста лет назад, что является весьма солидным возрастом для кораблей.

В Одессе на швартовку встала старинная двухмачтовая яхта. Раритетному судну уже более ста лет, пишет одесское издание “Думская“.

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Яхта “Joseph Conrad“ пришвартовалась у причала местного яхт-клуба в воскресенье днем. В экипаже – пять человек, которые привели судно в Одессу из Хорватии.

Согласно правилам карантина, экипажу придется дождаться результатов ПЦР-тестов на COVID-19 прежде, чем им разрешат сойти на берег.

Отмечается, что яхта построена в 1916 году в Германии. Сегодня порт приписки судна — порт Фонвьей на Лазурном побережье Франции. В Украину корабль пришел для проведения восстановительного ремонта.

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Примечательно, что яхта названа в честь уроженца Украины, писателя Джозефа Конрада (Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924 г.)

Судно используется в туристических целях – ее сдают отдыхающим для морских и океанских путешествий в компаниях до 8 человек.

Напомним, в одесский порт зашли корабли НАТО. Группа состоит из испанского, турецкого и румынского судна.