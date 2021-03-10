В одесский порт зашли корабли НАТО

Группа состоит из испанского, турецкого и румынского судна.

В среду, 10 марта, в одесский порт впервые в 2021 году зашли корабли НАТО. Об этом сообщает “Думская“.

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По имеющимся данным, в порт Одессы зашли несколько турецких кораблей, одно румынское и одно испанское судно. Швартоваться у причалов они начали около 11:00.

Ожидается, что пройдет встреча командного состава кораблей НАТО с командованием украинских Военно-морских сил.

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Последний раз корабли Альянса заходили в Черное море еще в феврале. Тогда в течении 17 дней американские эсминцы USS Donald Cook и USS Porter проводили совместные операции с союзниками и партнерами. В учениях принимали участие Украина, Грузия, Турция и Румыния.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить отношения с Россией из-за агрессии в адрес Украины. Альянс не исключает создание новой стратегии взаимодействия с государством.