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В одесский порт зашли корабли НАТО

Комментариев: 4
Группа состоит из испанского, турецкого и румынского судна.
В одесский порт зашли корабли НАТО
В одесский порт зашли корабли НАТО
Думская / Telegram

В среду, 10 марта, в одесский порт впервые в 2021 году зашли корабли НАТО. Об этом сообщает “Думская“.

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По имеющимся данным, в порт Одессы зашли несколько турецких кораблей, одно румынское и одно испанское судно. Швартоваться у причалов они начали около 11:00.

Ожидается, что пройдет встреча командного состава кораблей НАТО с командованием украинских Военно-морских сил.

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Последний раз корабли Альянса заходили в Черное море еще в феврале. Тогда в течении 17 дней американские эсминцы USS Donald Cook и USS Porter проводили совместные операции с союзниками и партнерами. В учениях принимали участие Украина, Грузия, Турция и Румыния.

Ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить отношения с Россией из-за агрессии в адрес Украины. Альянс не исключает создание новой стратегии взаимодействия с государством.

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Теги: НАТО, Одесса, порт, корабли, учения
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Комментариев (4)
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Vixerunt    10.03.2021, 15:33
Оценка:  0
Vixerunt
КоляТашлинков--- русский тут водки нет.
КоляТашлинков    10.03.2021, 15:04
Оценка:  -2
КоляТашлинков
Уррррррря!
Путин-Xyйло    10.03.2021, 15:16
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Тошнотик Коля
navigator2    10.03.2021, 15:23
Оценка:  0
navigator2
коли наступний "спуск" лошарика чи запуск супераналаговнета рокету архангельск-2 збираєтесь запускати?
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