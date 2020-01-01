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На Харьковщине напали на бригаду врачей скорой помощи

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Медики получили телесные повреждения.
Медики госпитализированы
Медики госпитализированы
facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

ЧП произошло в ночь на 15 марта в поселке Травневое Валковского отделения Экстренной медпомощи.

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Об этом сообщает Харьковский областной Центр ЭМП в Facebook.

Там напали на бригаду скорой помощи, которая ждала вызова в медпункте. Хулиганы избили двоих врачей.  

У пострадавших – черепно-мозговая травма, а также ушибы мягких тканей, передает 057.ua. Их доставили в центральную районную больницу.

Обстоятельства устанавливают правоохранители. Начата проверка чрезвычайного происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что пенсионерам будут делать COVID-прививки дома.

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Теги: Харьков, медики, скорая помощь, нападение
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