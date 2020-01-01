В Украине вновь стало больше новых случаев COVID

Болеют более 216 тысяч украинцев.

В Украине в понедельник, 15 марта, подтвердили 9 642 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это примерно на 3 тысячи случаев заражения больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 2 005 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник зафиксировали во Львовской области (+1065), Киеве (+999), Винницкой (+924), Одесской (+728) и Харьковской (+596) областях.

Меньше всего – в Черниговской (+23), Херсонской (+30) и Кировоградской (+46) областях. Среди заболевших есть 474 ребенка и 313 медицинских работников.

Вчера украинские медики провели 76 509 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, экспресс-тестами на антиген - 19 496.

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Всего с начала пандемии в Украине выявили 1 477 190 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 232 209 человек (6 202 – за минувшие сутки), а 28 697 человек умерли (264 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 216 284 человек.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса Covishield эффективна после первой дозы, но защита начинает действовать только на 22 день после первой прививки.