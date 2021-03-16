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“Референдум” по Крыму был фиктивным, - Посол Британии

Комментариев: 2
Дипломат заявила, что РФ должна вернуть аннексированный полуостров.
Мелинда Симмонс
Мелинда Симмонс
twitter.com/MelSimmonsFCDO

Британия никогда не признает отчуждение Крыма.

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Об этом заявила в Твиттере британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

Дипломат отметила, что Москва пыталась легализовать свой незаконный контроль над полуостровом, но у нее не получилось.

Так называемый референдум, проведенный семь лет назад Россией по Крыму, - фиктивный. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинскому и международному праву. Наш месседж и наша позиция остаются четкими: Крым должен быть возвращен Украине, - отметила Мелинда Симмонс.

Напомним, ранее мы писали, что МИД РФ предупредил участников Крымской платформы.

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Теги: МИД, Россия, Крым, аннексия, Британия, РФ, референдум
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Комментариев (2)
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ДонАмигос    16.03.2021, 14:02
Оценка:  -21
ДонАмигос
Если Референдум в Крыму не признают страны,которые открыто поддержали антиконституционный государственный переворот,это вовсе не означает что Референдум в Крыму был фиктивным.Это лишь политика двойных стандартов. :-)
WTF2wtf    16.03.2021, 14:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
Cтандартный тупой срач штатного быдла-говномета оккупантов из раши,
гадящего тут с кучи рабочих аккаунтов ... тупо скопировали гитлеровский "рыфирэндум" в Австрии, а потом прикалываются с опущенного россией Донбасса ради Крыма, оккупанты упоротые.

Нахyй скачи, нацистская гниль путинская ..
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