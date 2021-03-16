“Референдум” по Крыму был фиктивным, - Посол Британии
Британия никогда не признает отчуждение Крыма.
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Об этом заявила в Твиттере британский посол в Украине Мелинда Симмонс.
Дипломат отметила, что Москва пыталась легализовать свой незаконный контроль над полуостровом, но у нее не получилось.
Так называемый референдум, проведенный семь лет назад Россией по Крыму, - фиктивный. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинскому и международному праву. Наш месседж и наша позиция остаются четкими: Крым должен быть возвращен Украине, - отметила Мелинда Симмонс.
7 років тому Росія провела фіктивний “референдум“, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія має повернути Крим Україні #КримЦеУкраїна 🇺🇦— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 16, 2021
Напомним, ранее мы писали, что МИД РФ предупредил участников Крымской платформы.
гадящего тут с кучи рабочих аккаунтов ... тупо скопировали гитлеровский "рыфирэндум" в Австрии, а потом прикалываются с опущенного россией Донбасса ради Крыма, оккупанты упоротые.
Нахyй скачи, нацистская гниль путинская ..