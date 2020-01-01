МИД РФ предупредил участников Крымской платформы

Участие стран в Крымской платформе Москва будет рассматривать как недружественный шаг в отношении России.

В МИД России назвали посягательством на территорию России создание Крымской платформы Украиной. Инициативу Киева в понедельник, 15 марта, прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читай также: Резников признался, почему тему Крыма подняли только сейчас "Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу Крымская платформа, как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - заявила Захарова. "Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу Крымская платформа, как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - заявила Захарова.

По ее словам, никакие "стратегии по работе исподтишка против крымских жителей" не способны вернуть доверие крымчан к Украине.

Читай также: "Власти" Крыма обвинили Меджлис в водной блокаде полуострова

"Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на "референдуме" в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", - добавила она.



При этом спикер российского МИДа уверена, что киевские власти "беззастенчиво попирают международное право", пытаясь вернуть контроль над полуостровом.

Читай также: Генерал: Генштаб отменил военную операцию в Крыму в 2014-м

"Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские "инициативы", к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации", - подытожила Захарова.

Напомним, Резников заявил, что Украина хочет альянс со странами Будапештского меморандума.