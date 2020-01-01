"Британский" штамм СOVID нашли еще в двух областях Украины

Тесты провели в Германии.

“Британский“ штамм коронавируса обнаружили еще в двух регионах Украины – в Винницкой и Закарпатской областях. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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Тесты на мутированные штаммы коронавируса Украина проводит в немецкой клинике “Шарите“.

Последние исследования показали, что в Винницкой и Закарпатской областях циркулируют мутированные штаммы, которые имеют британское происхождение.

Кроме того, определены изменения (del HV69/70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей.

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До сих пор “британский“ штамм коронавируса был обнаружен только в Ивано-Франковской области. Это произошло в начале текущего месяца.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 16 марта 2021 года было подтверждено 1 477 190 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 232 209 человек, а 28 697 - умерли. Продолжали болеть 216 284 человек.