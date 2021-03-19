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Перевод часов в Украине отменить не смогли

Комментариев: 2
Документ еще раз пересмотрят.
Отмена перехода на летнее время снова отложена на неопределенный срок
Отмена перехода на летнее время снова отложена на неопределенный срок
depositphotos.com

Народные депутаты не сумели отменить перевод часов на летнее время в Украине. Законопроект №4201 отправлен на повторное второе чнение.

Об этом сообщает bigmir.net в пятницу, 19 марта. 

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Документ поддержали 212 народных избранников. При этом 226 нардепов проголосовали за доработку документа.

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Согласно законопроекту, в Украине предлагается отменить переход на летнее время. Исчисление авторы документы предлагают проводить по киевскому времени. 

“Распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности определяется и устанавливается по киевскому времени“, - говорится в документе.

Напомним, ранее мы также писали, почему хотят отменить летнее время.

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Теги: Украина, новости Украины, летнее время, зимнее время, перевод часов, законопроект
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Комментариев (2)
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Vixerunt    19.03.2021, 15:45
Оценка:  +2
Vixerunt
импотенты что ли;
ВосставшийИзБана    19.03.2021, 15:22
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Идиоты!
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