Перевод часов в Украине отменить не смогли

Документ еще раз пересмотрят.

Отмена перехода на летнее время снова отложена на неопределенный срок depositphotos.com

Народные депутаты не сумели отменить перевод часов на летнее время в Украине. Законопроект №4201 отправлен на повторное второе чнение.

Об этом сообщает bigmir.net в пятницу, 19 марта.

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Документ поддержали 212 народных избранников. При этом 226 нардепов проголосовали за доработку документа.

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Согласно законопроекту, в Украине предлагается отменить переход на летнее время. Исчисление авторы документы предлагают проводить по киевскому времени.

“Распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности определяется и устанавливается по киевскому времени“, - говорится в документе.

Напомним, ранее мы также писали, почему хотят отменить летнее время.