На КПВВ Станица Луганская начали бесплатно делать тесты на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирус проводится бесплатно для украинцев, пересекающих линию соприкосновения.

На КПВВ Станица Луганская запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА в пятницу, 19 марта.

Пройти тесты могут граждане Украины, пересекающие линию соприкосновения.

"По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00 бесплатно протестировано 36 человек. Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, с людьми, у которых будет выявлен коронавирус, заключат медицинскую декларацию с местными врачами. Результат тесты человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Напомним, что условия въезда в Украину ужесточат. Минздрав предлагает правительству ввести обязательный отрицательный результат ПЦР-теста для въезда в страну.

Также сообщалось, что Украина закупила 6,5 млн тестов на антиген COVID-19. Тесты отправят в медицинские учреждения, ФЛП с лицензией и соответствующими контрактами, а также в пункты тестирования на КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet