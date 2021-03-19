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На КПВВ Станица Луганская начали бесплатно делать тесты на COVID-19

Комментариев: 1
Экспресс-тестирование на коронавирус проводится бесплатно для украинцев, пересекающих линию соприкосновения.
На КПВВ Станица Луганская начали бесплатное COVID-тестирование
На КПВВ Станица Луганская начали бесплатное COVID-тестирование
loga.gov.ua

На КПВВ Станица Луганская запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА в пятницу, 19 марта.

Пройти тесты могут граждане Украины, пересекающие линию соприкосновения.

"По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00 бесплатно протестировано 36 человек. Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, с людьми, у которых будет выявлен коронавирус, заключат медицинскую декларацию с местными врачами. Результат тесты человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Напомним, что условия въезда в Украину ужесточат. Минздрав предлагает правительству ввести обязательный отрицательный результат ПЦР-теста для въезда в страну.

Также сообщалось, что Украина закупила 6,5 млн тестов на антиген COVID-19. Тесты отправят в медицинские учреждения, ФЛП с лицензией и соответствующими контрактами, а также в пункты тестирования на КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

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Теги: тесты, тестирование, Коронавирус, Станица Луганская, Коронавирус в Украине, КПВВ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
P_t_altaica    19.03.2021, 23:52
Оценка:  0
P_t_altaica
Прикольно. А я вчора за тест 424 грн віддав.
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