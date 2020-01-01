В "красную" зону карантина попала еще одна область

Теперь в Украине пять областей и город Киев находятся в зоне строжайшего карантина.

Минздрав расширил “красную“ зону карантина, поместив туда Одесскую область. Теперь максимальный уровень карантина введен в Киеве и пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По состоянию на 20 марта, самая сложная эпидемиологическая ситуация остается в столице, а также Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Именно они и отнесены в зону строжайшего карантина.

“Оранжевый“ уровень карантина действует в 11 регионах. Это Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.

В “желтой“ зоне находятся 8 областей.

Напомним, в Киеве заработали жесткие карантинные ограничения. Усиленные ограничения вводятся на три недели – до 9 апреля. На этот период будут действовать правила “красной“ зоны.