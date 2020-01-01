Жестоко бил кочергой: Семейный скандал закончился убийством

Трагедия произошла в одном из сел Львовской области.

Во Львове полицейские задержали 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. Как сообщает пресс-служба львовской полиции, злоумышленник избил женщину кочергой, после чего скрылся.

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Трагедия произошла в одном из сел Львовской района. Погибшую днем 19 марта обнаружил 21-летний сосед. Он же и проинформировать об этом полицию.

Как установили правоохранители, незадолго до визита соседа в доме произошел конфликт между сожителями. В ходе ссоры 31-летний мужчина жестоко избил 33-летнюю женщину, нанеся ей многочисленные удары кочергой. От полученных травм потерпевшая умерла на месте, а ее обидчик убежал.

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Вечером того же дня полицейские нашли злоумышленника во Львове и задержали его. Вскоре суд примет решение о назначении ему меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, В Чернигове грабитель молотком забил до смерти старушку. Сначала злоумышленник пытался просто напугать жертву.