Под Запорожьем нашли мертвым доктора наук

Ученый Муц Луай Файсала исчез в Запорожье четыре месяца назад при странных обстоятельствах.

Под Запорожьем нашли мертвым пропавшего четыре месяца назад доктора наук zp.npu.gov.ua

В Запорожской области через четыре месяца после исчезновения нашли тело ученого Муц Луай Файсала. Он был преподавателем в инженерном институте при ЗНУ. Файсала читал лекции запорожским студентам о менеджменте и администрировании, а также преподавал технику административной деятельности. Информация о его смерти в воскресенье, 21 марта, появилась на официальной странице Арабской диаспоры в Facebook.

О его исчезновении стало известно еще четыре месяца назад. Все это время его пытались найти. Сообщалось, что мужчина пообедал и вышел из офиса, но домой так и не пришел.

Через несколько дней после загадочного исчезновения родственники и друзья начали звонить в полицию. Окружение профессора просило откликнуться всех людей, которые могли видеть его после 10 ноября.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что тело профессора было найдено в ночь на 20 марта 2021 года в лесополосе в 15 километрах от областного центра.

В арабской диаспоре Запорожской области сообщили, что тело мужчины опознали. Но считают, что стоит дождаться судмедэкспертизы, чтобы узнать дату и причину смерти профессора.

Известно, что Муц Луай Файсала в течение более чем двадцати лет занимался с иностранными студентами.

Ранее сообщалось. что в Карпатах прекратили поиски туриста, который 13 февраля пропал в районе горы Гымба.

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