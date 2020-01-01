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Ветрено и дискомфортно: Синоптики пообещали ненастный вторник

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Март по-прежнему не желает радовать украинцев теплом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/kyivcity.gov.ua

Во вторник, 23 марта, в Украине будет доминировать прохладная сырая погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбук.

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Завтра в большинстве областей ожидается снег либо мокрый снег. Только в южных регионах будет преимущественно без осадков, хотя в Крыму и Приазовье не исключен небольшой дождь. В течение суток 23 марта ожидается дискомфортный порывистый ветер северного направления.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов мороза. Днем во вторник синоптики прогнозируют от +1 до +5 градусов, но в Крыму и Закарпатье будет заметно теплее – от +4 до +8 градусов.

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В Киеве вторник будет ветреным и прохладным, возможен небольшой снег. Ночью температура опустится до -3 -5 градусов, днем составит от +​​2 до +4 градусов.

facebook.com/tala.didenko

meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что февраль-2021 был самым холодным за последние семь лет. Причиной стал Ла-Нинья - ветер, который влияет на снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы в тропических водах Тихого океана.

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Теги: погода, снег
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