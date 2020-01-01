Карантин во Львове продлили, - Садовой

Карантин во Львове продлили еще на неделю. Городские власти разворачивают временный госпиталь на базе медуниверситета.

Во Львове усиленный карантин продлили до 4 апреля. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в понедельник, 22 марта, по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек, - заявил мэр

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По словам Садового, городские власти приняли решение о развертывании временного госпиталя. Дополнительно власти поддержат малый и средний бизнес.

“Обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов“, - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что во Львове нехватка врачей, позвали медиков со всей страны.