Карантин во Львове продлили, - Садовой
Во Львове усиленный карантин продлили до 4 апреля. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в понедельник, 22 марта, по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек, - заявил мэр
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По словам Садового, городские власти приняли решение о развертывании временного госпиталя. Дополнительно власти поддержат малый и средний бизнес.
“Обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов“, - подытожил он.
Ранее сообщалось о том, что во Львове нехватка врачей, позвали медиков со всей страны.