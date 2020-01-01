Зеленскому назвали регионы, самые опасные по COVID-19

Три региона имеют наибольшую динамику по росту количества больных.

По состоянию на 22 марта в Украине три региона имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавирусом. Об этом сообщили на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, передает в Telegram-канале пресс-служба Офиса главы государства.

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В частности, самая опасная динамика по распространению коронавируса наблюдается в Киеве, а также в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

На совещании Зеленский заявил, что он в ближайшее время подпишет принятый Верховной радой закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса. Для этих целей создадут специальный фонд.

Кроме того, на совещании министру здравоохранения Максиму Степанову поручили внести изменения в план вакцинации, чтобы быстрее вакцинировать лиц, которые записались на прививку через мобильное приложение или портал “Дія“.

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Напомним, сегодня, 22 марта, в Украине обновили список областей по зонам карантина. Теперь в “красную“ зону входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.