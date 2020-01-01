В Днепре мужчина до крови избил ребенка на детской площадке

Полиция возбудила уголовное дело по отношению к нападающему за нанесение легких телесных повреждений.

В городе Днепр 46-летний мужчина набросился с кулаками на девятилетнего мальчика, поскольку тот якобы поссорился и подрался с его сыном. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает ТСН.

Отмечается, что два мальчика играли в мяч, а затем у них возник конфликт, в ходе которого они толкались и бросались песком на детской площадке.

Произошедшее увидел отец одного из детей, выбежал на улицу и принялся избивать обидчика сына. Сначала мужчина ударил ребенка головой о бетонное ограждение, после чего кулаками нанес ему удары по лицу.

В результате в мальчика разбито и окровавлено все лицо, его госпитализировала "скорая".

Полиция возбудила уголовное дело по отношению к нападающему за нанесение легких телесных повреждений.

Напомним, в Ровно детский стоматолог во время лечения избивала своих пациентов. Две семьи подали заявления в полицию.

Вскоре против доктора открыли пять уголовных дел по статье об умышленном легком телесном повреждении. Врач свою вину не признала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet