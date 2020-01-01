Дело стоматолога, избивавшей детей, передано в суд

Медику грозят исправительные работы сроком на 1 год.

Стоматолог пойдет под суд за избиение детей кадр из видео

В Ровно полицейские закончили досудебное расследование и направили в суд уголовное дело в отношении детского стоматолога. Как сообщает пресс-служба МВД, врача обвиняют в побоях, истязании и умышленном причинении легких телесных повреждений малолетним.

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Как отметили правоохранители, 9 февраля они получили первое заявление о нанесении телесных повреждений ребенку. В полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя, чья 5-летня дочь пострадала от действий 29-летней женщины-стоматолога.

В ходе медицинского освидетельствования у ребенка выявили ссадины на шее, а также синяки на плечах, что по заключению эксперта является легким телесным повреждением.

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Затем, в течение последующих трех дней в полицию обратились родители еще трех детей, пострадавших от побоев и телесных повреждений, нанесенных детским врачом во время лечения зубов. Эти случаи имели место несколькими месяцами ранее по первому месту работы врача.

Ранее сообщалось, что фигурантке сообщили подозрение по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 126 (побои, истязания) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – исправительные работы сроком до 1 года.

Напомним, в середине февраля в Ровно вспыхнул скандал, когда в сеть попали кадры издевательства стоматолога над пациентами-детьми.