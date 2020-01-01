В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса

Болеют более 266 тысяч украинцев.

В Украине в понедельник, 22 марта, подтвердили 11 476 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 333 человека. Это максимум с начала пандемии коронавируса.

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Состояние здоровья 2 519 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник зафиксировали в Одесской области (+1122), Киеве (+1050), а также во Львовской (+995), Харьковской (+843) и Киевской (+727) областях.

Украинские медики вчера провели 88 673 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген – 22 500.

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Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 1 565 732 случая СOVID-19. Выздоровели 1 268 886 человек (8 044 – за минувшие сутки), а 30 431 – умерли (333 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 266 415 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине могут создать специальный фонд компенсации побочных последствий от использования СOVID-вакцин.