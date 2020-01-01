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На Харьковщине задержали боевика "ЛНР"

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Он добровольно присоединился к террористам.
Задержание боевика
Задержание боевика
Скриншот

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области боевика террористической организации “ЛНР“. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии досудебного следствия, гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками. Он принимал участие в боевых действиях против вооруженных сил Украины.

После ранения фигурант лечился в России. Там его приговорили к лишению свободы за преступление, связанное с наркотиками. После отбытия наказания он вернулся в Украину.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины. Решается вопрос о предъявлении фигуранту подозрения в совершении преступления. Следствие продолжается.

Ранее в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. В Украину он прибыл с разведывательными целями.

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Теги: СБУ, Харьковская область, боевик, задержание
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