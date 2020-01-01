На первичную медпомощь украинцам в 2021 году выделят 20,6 млрд грн

С 1 апреля начнет работать новая Программа медицинских гарантий.

В 2021 году на первичную медицинскую помощь украинцам выделят более 20,6 млрд гривен. Договор с Национальной службой здоровья на предоставление первичной медпомощи уже заключили 1 696 заведений, сообщила пресс-служба НСЗУ.

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НСЗУ напомнила, что с 1 апреля начнется новая Программа медицинских гарантий. Заключение договоров о медицинском обслуживании населения, в том числе и по направлению первичной медицинской помощи, продолжается. Свои предложения подали более 1 800 заведений. Из них 464 врачи-ФОП и 190 частных заведений.

НСЗУ заплатит заведениям или врачу-ФОП за одного пациента с декларацией 651 гривну в год; за одного ребенка в возрасте от 0 до 5 лет с декларацией - 1 606 гривен в год; за одного ребенка от 6 до 17 лет с декларацией - 883 гривны; за пациента от 18 до 39 лет и от 40 до 64 лет - 401 и 481 гривны в год соответственно; за одного пациента от 65 лет - 802 гривны в год.

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Кроме того, имеет значение местность, в которой врач оказывает первичную медицинскую помощь. Если пациент проживает, например, в горной местности, то медикам будут платить больше.

Напомним, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила вызова экстренной медицинской помощи.