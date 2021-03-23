До 2024 года будет известно, когда Украина вступит в НАТО, - Кабмин

В НАТО сейчас разрабатывают новую стратегию, в рамках которой будут определены роль и статус Украины.

В течение ближайших трех лет Украина должна получить четкое понимание того, когда она сможет присоединиться к НАТО. Такое заявление во время брифинга сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Читай также: Аваков: Украина лучше Польши

По ее словам, в настоящий момент Киев уже готов к получению Плана действий для членства в этой организации. Решение о предоставлении Украине этого Плана ожидается в ближайшее время.

“Считаю, что за эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО... Сегодня НАТО формирует стратегию на следующие 10 лет, и я уверена, страны Альянса дадут ответ на вопрос, когда же Украина будет в НАТО“, - заявила Стефанишина.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина хочет вступить в ЕС и НАТО за 5-10 лет.