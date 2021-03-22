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Украина хочет вступить в ЕС и НАТО за 5-10 лет, - Шмыгаль

Комментариев: 6
Украинский премьер озвучил амбициозную евроинтеграционную цель.
Шмыгаль озвучил амбициозный план по вступлению в НАТО и ЕС
Шмыгаль озвучил амбициозный план по вступлению в НАТО и ЕС
facebook.com/dshmyhal

Украина желает стать членом Европейского союза и НАТО в промежутке от 5 до 10 лет. Однако это потребует прогресса в главных реформах. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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Глава украинского правительства выразил уверенность, что членство Украины в Европейском Союзе будет реальностью, когда наша страна выйдет на европейские стандарты по таким направлениям как правосудие и борьба с коррупцией.

Кроме того, есть ряд технических моментов, с которыми следует разобраться для продвижения в евроинтеграционном направлении. В частности сейчас наиболее актуальны вопросы подписания соглашения о Совместном авиационном пространстве и переход Украины на европейские стандарты работы энергетического рынка.

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“Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран“, - заявил Шмыгаль.

При этом глава украинского Кабмина добавил, что аналогичные сроки являются ориентиром и для членства Украины в НАТО.

Напомним, по мнению Шмыгаля, завершение “Северного потока-2“ усилит агрессию РФ.

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Теги: Евросоюз, НАТО, Шмыгаль
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Комментариев (6)
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Graddfeydd    22.03.2021, 14:05
Оценка:  -1
Graddfeydd
Главное - озвучить срок, к которому твоя каденция гарантированно закончится, чтобы не отвечать за свои слова.
БРОКЕР_666    22.03.2021, 13:54
Оценка:  0
БРОКЕР_666
а смысл в ЕС? мы де-факто итак в ес - безвиз есть, беспошлинная торговля есть - нафига куда-то вступать? с НАТО достаточно плотного сотрудничества и разрешения на расположение побольше НАТОвских баз... США с Канадой итак дали добро на продажу нам летального оружия
Vixerunt    22.03.2021, 14:39
Оценка:  0
Vixerunt
смысл в том что б потом всё это обратно не вернулось в времена про_росийского влияния.
Jacob_Tremblay    22.03.2021, 13:54
Оценка:  0
Jacob_Tremblay
А через 5-10 лет, скажут: Ну, через 10-15 лет, точно вступим, бля буду, вступим...
МСергей    22.03.2021, 13:48
Оценка:  -21
МСергей
В Украине от имени народа выступает парламент, от имени государства выступает президент.
БРОКЕР_666    22.03.2021, 13:40
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ
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