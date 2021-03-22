Украина хочет вступить в ЕС и НАТО за 5-10 лет, - Шмыгаль

Украинский премьер озвучил амбициозную евроинтеграционную цель.

Украина желает стать членом Европейского союза и НАТО в промежутке от 5 до 10 лет. Однако это потребует прогресса в главных реформах. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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Глава украинского правительства выразил уверенность, что членство Украины в Европейском Союзе будет реальностью, когда наша страна выйдет на европейские стандарты по таким направлениям как правосудие и борьба с коррупцией.

Кроме того, есть ряд технических моментов, с которыми следует разобраться для продвижения в евроинтеграционном направлении. В частности сейчас наиболее актуальны вопросы подписания соглашения о Совместном авиационном пространстве и переход Украины на европейские стандарты работы энергетического рынка.

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“Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран“, - заявил Шмыгаль.

При этом глава украинского Кабмина добавил, что аналогичные сроки являются ориентиром и для членства Украины в НАТО.

Напомним, по мнению Шмыгаля, завершение “Северного потока-2“ усилит агрессию РФ.